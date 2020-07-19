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Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:48
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:48 19.07.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские силовики на блокпосту
Украинские силовики на блокпосту
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики на блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "13 раз нарушили режим прекращения огня".
"По имеющейся информации, среди украинских военнослужащих за сутки потерь нет", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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