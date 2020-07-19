https://ria.ru/20200719/1574547166.html
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:48
2020-07-19T07:48
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574536022.html
14
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире