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National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как "политическое оружие", это вызывает беспокойство, пишет National Interest. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:32
пшеница
глобальное потепление
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
турция
бангладеш
египет
в мире
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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пшеница, глобальное потепление, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), турция, бангладеш, египет, в мире, экономика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

07:05 19.07.2020 (обновлено: 10:32 19.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Колосья пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как "политическое оружие", это вызывает беспокойство, пишет National Interest.
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
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Климатические изменения, считает NI, могут наряду с увеличением площадей пахотных земель также привести и к негативным последствиям, включая лесные пожары и засуху, которые, вероятно, не только станут происходить чаще, но и будут более суровыми. С другой стороны, глобальное потепление может также повысить зависимость других государств от российских поставок, и негативные последствия климатических изменений в России сделают уязвимыми импортеров ее пшеницы, пишет издание.
Кроме того, автор статьи напомнил о квоте на экспорт зерна из-за пандемии COVID-19. По оценке журнала, импортерам, в частности, Турции, Египту и Бангладеш, пришлось в спешке искать источники для наполнения зерновых резервов.
Издание признает, что продовольственная безопасность должна быть в приоритете для властей государства. Однако, подчеркивается, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. Десять лет назад эта мера привела к росту цен на продовольствие во всем мире, пишет автор статьи.
"Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора", — отмечается в материале.
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В связи с пандемией коронавируса в этом году Россия впервые с 2010 года приостановила экспорт зерна на мировой рынок. Как сообщил Минсельхоз, к 26 апреля нетарифную квоту на экспорт зерна, введенную на период с 1 апреля по 30 июня, производители полностью исчерпали. Ведомство обосновало необходимость этих мер для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки. При этом, по оценке министерства, ограничения не повлияют на реализацию государственных программ, а также показатели экспорта в 2020 году.
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пшеницаГлобальное потеплениеМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ТурцияБангладешЕгипетВ миреЭкономика
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