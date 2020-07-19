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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574546606.html
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 636 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 70 339, сообщила в воскресенье межведомственная... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
атырауская область
казахстан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, атырауская область, казахстан, в мире

В Казахстане выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса

06:11 19.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 19 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 636 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 70 339, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 42 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 908, бессимптомных носителей - 728", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (258), Алма-Ате (220) и Атырауской области (184).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанАтырауская областьКазахстанВ мире
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