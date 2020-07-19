https://ria.ru/20200719/1574546606.html
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 636 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 70 339, сообщила в воскресенье межведомственная... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T06:11
2020-07-19T06:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
атырауская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_b7cce0d5bf122c9287eb9769fc0a9001.jpg
https://ria.ru/20200719/1574545613.html
нур-султан
атырауская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_b7cce0d5bf122c9287eb9769fc0a9001.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_ff2c30de8327be58d3dbdd6e6dfd6df8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_6495986244de34582ba24aed97c87d2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нур-султан, атырауская область, казахстан, в мире