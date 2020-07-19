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Российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге при внезапной проверке
Военнослужащих российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняли по тревоге в рамках объявленной внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T07:04
каспийское море
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сергей шойгу
абхазия
безопасность
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каспийское море, черное море, южный военный округ, сергей шойгу, абхазия, безопасность

Российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге при внезапной проверке

06:00 19.07.2020 (обновлено: 07:04 19.07.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкТактические учения в Абхазии
Тактические учения в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тактические учения в Абхазии. Архивное фото
ГУДАУТА (Абхазия), 19 июл – РИА Новости. Военнослужащих российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняли по тревоге в рамках объявленной внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщили в воскресенье в пресс-службе ЮВО.
"Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу "Тревога" в рамках внезапной проверки боевой готовности и на танках Т-72Б3 выполнили марши комбинированным способом на полигоны "Нагвалоу" и "Цабал", - говорится в сообщении.
В ближайшие дни на полигонах в Абхазии разнородные тактические группы соединения проведут двусторонние учения с боевой стрельбой, отразят нападение условного противника массированным огнем из различных видов вооружения со стороны Черного моря и одного из горных хребтов республики.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Вчера, 18:10
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
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Каспийское мореЧерное мореЮжный военный округСергей ШойгуАбхазияБезопасность
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