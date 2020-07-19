Российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге при внезапной проверке

"Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу "Тревога" в рамках внезапной проверки боевой готовности и на танках Т-72Б3 выполнили марши комбинированным способом на полигоны "Нагвалоу" и "Цабал", - говорится в сообщении.
В ближайшие дни на полигонах в Абхазии разнородные тактические группы соединения проведут двусторонние учения с боевой стрельбой, отразят нападение условного противника массированным огнем из различных видов вооружения со стороны Черного моря и одного из горных хребтов республики.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.