Российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге при внезапной проверке

"Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу "Тревога" в рамках внезапной проверки боевой готовности и на танках Т-72Б3 выполнили марши комбинированным способом на полигоны "Нагвалоу" и "Цабал", - говорится в сообщении.