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Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета партии
Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу председательствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи, где обсудил... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T03:59
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Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета партии

03:59 19.07.2020
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© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
© Фото : ЦТАК
СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу председательствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи, где обсудил дальнейшее укрепление сил "военного сдерживания", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"На пятом расширенном заседании ЦВК ТПК седьмого созыва был поднят ряд вопросов касательно идейно-политической жизни командного состава народной армии и военных дел, обсуждались вопросы активизации партийного воспитания и руководства командирами и политработниками народной армии в соответствии с идеями и требованиями партии… Также был рассмотрен организационный вопрос по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовых ведомств", - говорится в сообщении.
После расширенной части заседания прошло еще одно закрытое совещание. "В ходе закрытого заседания ЦВК партии рассмотрены стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений в связи со сложившейся на Корейском полуострове военной ситуацией и потенциальной военной угрозой, а также обсуждены ключевые вопросы для дальнейшего укрепления сил военного сдерживания", - сообщает ЦТАК.
Кроме того, были рассмотрены достигнутые показатели и утверждены будущие планы по части военного производства. При этом в сообщении отдельно упоминается участие в заседании зампредседателя комитета Ри Бён Чхоля, который отвечает в партии за военную промышленность.
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Ка Ким Чен Ын по итогам подписал различные приказы об исполнении принятых в ходе заседания решений. ЦТАК назвал эти меры "историческим решением", которое "обеспечит будущее чучхе-революции надежной военной мускулатурой", но не пояснил, в чем они заключаются.
В последний раз Ким Чен Ын принимал участие в предварительном заседании Центрального военного комитета в середине июня и тогда приостановил выполнение военных мер, которые генштаб КНДР угрожал предпринять против Южной Кореи в ответ на распространение активистами пропагандистских листовок.
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В начале июня отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся акций южнокорейских активистов, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, а также вновь вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году. Позже приведение этих мер в исполнение было отложено по приказу лидера КНДР.
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Северная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
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