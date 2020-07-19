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Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
Евросоюз не хочет жертвовать российским проектом "Северный поток — 2", поскольку альтернатива в виде американского СПГ в конечном итоге сделает европейскую... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T03:14
россия
майк помпео
владимир оленченко
северный поток — 2
турецкий поток
российская академия наук
евросоюз
европа
сша
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Стала известна причина отказа ЕС жертвовать "Северным потоком — 2"
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россия, майк помпео, владимир оленченко, северный поток — 2, турецкий поток, российская академия наук, евросоюз, европа, сша, природный газ, в мире, экономика

Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"

03:14 19.07.2020
46793
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Евросоюз не хочет жертвовать российским проектом "Северный поток — 2", поскольку альтернатива в виде американского СПГ в конечном итоге сделает европейскую продукцию менее востребованной на мировом рынке, заявил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
По его словам, в этом вопросе наблюдается явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона. ЕС, считает аналитик, рассчитывает на диверсификацию импорта голубого топлива, а США, наоборот, хотят стать основным поставщиком энергоресурса для Европы.
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16 июля, 13:55
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
"Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке. <…> Европейцы не согласятся жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала", — пояснил Оленченко.
Эксперт добавил, что ЕС может также ввести санкции в отношение США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничительных мер со стороны Вашингтона против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Госсекретарь Майк Помпео сообщил в среду, что Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
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РоссияМайк ПомпеоВладимир ОленченкоСеверный поток — 2Турецкий потокРоссийская академия наукЕвросоюзЕвропаСШАПриродный газВ миреЭкономика
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