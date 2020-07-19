Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Евросоюз не хочет жертвовать российским проектом "Северный поток — 2", поскольку альтернатива в виде американского СПГ в конечном итоге сделает европейскую продукцию менее востребованной на мировом рынке, заявил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке. <…> Европейцы не согласятся жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала", — пояснил Оленченко.
Эксперт добавил, что ЕС может также ввести санкции в отношение США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничительных мер со стороны Вашингтона против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
Госсекретарь Майк Помпео сообщил в среду, что Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.