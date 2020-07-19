Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"

По его словам, в этом вопросе наблюдается явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона. ЕС, считает аналитик, рассчитывает на диверсификацию импорта голубого топлива, а, наоборот, хотят стать основным поставщиком энергоресурса для