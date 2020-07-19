Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись выпуска опубликована на ютуб-канале политика.
"Отказ" Киева от этих территорий он обосновал "нежеланием платить деньги", живущим там людям.
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"Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад". Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы. <…> Это все привело к тому, что Украина отказалась (от этих территорий. — Прим. ред.), сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти", — отметил Мураев.
"Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть", — заключил политик.
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Ранее Мураев раскритиковал власти Украины, которые, по его мнению, забили "еще один гвоздь в невозврат" Крыма и Донбасса с помощью закона о госязыке.