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Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись выпуска опубликована на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T01:48
россия
ситуация на украине
евгений мураев
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
республика крым
киев
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На Украине рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_89c9930b4494cca875838645a97e49ab.jpg
https://ria.ru/20200718/1574522793.html
https://ria.ru/20200711/1574198361.html
Да даже мёртвому ослу понятно, что Окраина вместо Крыма и Донбасса может получить в замен лишь его уши.
706
У СССР хватило смелости прибрать кучу территорий к себе. У России - нет. Делать квазиреспублики - да.
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россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, ситуация на украине, евгений мураев, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, республика крым, киев, в мире

Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса

01:44 19.07.2020 (обновлено: 01:48 19.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись выпуска опубликована на ютуб-канале политика.
"Отказ" Киева от этих территорий он обосновал "нежеланием платить деньги", живущим там людям.
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"Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад". Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы. <…> Это все привело к тому, что Украина отказалась (от этих территорий. — Прим. ред.), сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти", — отметил Мураев.
Экс-депутат добавил, что побывав в Донбассе и поговорив с людьми, он выяснил, что у них нет иллюзий насчет Украины, поскольку невозможно "скрыть, с какой стороны идут обстрелы". Поэтому же, считает Мураев, жители ДНР и ЛНР растут с ненавистью к киевской власти.
"Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть", — заключил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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Названо еще одно нарушенное обещание Зеленского
Ранее Мураев раскритиковал власти Украины, которые, по его мнению, забили "еще один гвоздь в невозврат" Крыма и Донбасса с помощью закона о госязыке.
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РоссияСитуация на УкраинеЕвгений МураевДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымКиевВ мире
Популярные комментарии
Да даже мёртвому ослу понятно, что Окраина вместо Крыма и Донбасса может получить в замен лишь его уши.
19 июля, 03:15
Сабир А.
965000605
У СССР хватило смелости прибрать кучу территорий к себе. У России - нет. Делать квазиреспублики - да.
19 июля, 08:06
Чья Чьо
184010231
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