Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса

"Отказ" Киева от этих территорий он обосновал "нежеланием платить деньги", живущим там людям.

"Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть", — заключил политик.