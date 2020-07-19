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Фадеев извинился за клип с Валерией
Музыкальный продюсер Максим Фадеев извинился перед подписчицей в инстаграме за клип с певицей Валерией. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T00:36
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
максим фадеев
эмин агаларов
валерия (алла перфилова)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, музыка, шоу-бизнес, максим фадеев, эмин агаларов, валерия (алла перфилова)

Фадеев извинился за клип с Валерией

00:36 19.07.2020
46934
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев извинился перед подписчицей в инстаграме за клип с певицей Валерией.
Продюсер сообщил о завершении съемок видео с Эмином на композицию "МММ". Некоторые пользователи инстаграма оставили негативные комментарии к этой публикации и привлекли тем самым внимание Фадеева.
Певица Валерия
17 июля, 05:42Культура
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
"Пока только падения одни — взлетов нет", — высказался @ilnurulamanov.
"Главное, вы летаете высоко! Мы так, с боку постесняемся!" — дипломатично отреагировал продюсер".
"С Валерией так себе", — написала @an.na.
"Ну... О вкусах то не спорят! Кто-то любит Яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!" — написал Фадеев в ответ.
Продюсера поддержали другие подписчики, которые осудили недовольную его работой женщину.
"Извините, но у вас со слухом проблемы", — обратился к недовольной @marat_narmatov.
"А я в восхищении", — отметила @elenaloviaginaelena.
"С Валерией отличная песня, очень сильная", — добавил @serj.mooteen.
Режиссёр Максим Фадеев
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Клип Фадеева и Валерии на песню "До предела" разместили на ютубе 19 апреля. За три месяца ролик посмотрели более 7,4 миллиона пользователей.
Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.
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КультураРоссияМузыкаШоу-бизнесМаксим ФадеевЭмин АгаларовВалерия (Алла Перфилова)
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