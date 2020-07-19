https://ria.ru/20200719/1574538005.html
Названы страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов
Страны Карибского бассейна постепенно открывают границы и начинают принимать туристов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:26
2020-07-19T17:26
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туризм
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туризм
новости - туризм
сент-люсия
доминикана
барбадос
американские виргинские острова
ямайка
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https://cdn22.img.ria.ru/images/155979/61/1559796143_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_2e9464b901abbf1a6bbc691e9b13e556.jpg
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
сент-люсия
доминикана
барбадос
американские виргинские острова
ямайка
аруба
гренада
багамы
антигуа и барбуда
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155979/61/1559796143_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_2e9464b901abbf1a6bbc691e9b13e556.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
где отдохнуть, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сент-люсия, доминикана, барбадос, американские виргинские острова, ямайка, аруба, гренада, багамы, антигуа и барбуда
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Страны Карибского бассейна постепенно открывают границы и начинают принимать туристов, сообщает
Lonely Planet.
Барбадос встретил первых гостей 12 июля, Пуэрто-Рико – 15 июля, а Бермудские острова еще первого июля. В список открытых государств также попали Аруба, Багамы, Доминикана, Ямайка, Сент-Люсия, Сент-Бартелеми, Гренада, Виргинские острова, Антигуа и Барбуда.
Посетителям из стран с высоким уровнем риска (в которых за последнюю неделю было зафиксировано более десяти тысяч случаев заболевания коронавирусом) придется пройти ПЦР-тест за 72 часа до отъезда на Барбадос. Гости из стран с низким уровнем риска могут сдать тест за неделю до путешествия.
Перед туром на Багамы отдыхающие должны заполнить электронную медицинскую визу, куда следует загрузить результаты анализов и предоставить контактную информацию. В аэропортах и морских портах медицинский персонал проверяет температуру у каждого путешественника. В общественных местах придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Острова Теркс и Кайкос откроют границы 22 июля. Все туристы обязаны иметь медстраховку, покрывающую возможное лечение от коронавируса. Прибывающие на Ямайку будут обязаны пройти тестирование в аэропорту, а на острове Сент-Бартелеми тест следует проходить каждые семь дней.