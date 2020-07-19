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Названы страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов
Страны Карибского бассейна постепенно открывают границы и начинают принимать туристов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:26
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155979/61/1559796143_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_2e9464b901abbf1a6bbc691e9b13e556.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Названы страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов

17:26 19.07.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. Экскурсии на остров Саона начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
Доминикана. Экскурсии на остров Саона начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Страны Карибского бассейна постепенно открывают границы и начинают принимать туристов, сообщает Lonely Planet.
Барбадос встретил первых гостей 12 июля, Пуэрто-Рико – 15 июля, а Бермудские острова еще первого июля. В список открытых государств также попали Аруба, Багамы, Доминикана, Ямайка, Сент-Люсия, Сент-Бартелеми, Гренада, Виргинские острова, Антигуа и Барбуда.
Посетителям из стран с высоким уровнем риска (в которых за последнюю неделю было зафиксировано более десяти тысяч случаев заболевания коронавирусом) придется пройти ПЦР-тест за 72 часа до отъезда на Барбадос. Гости из стран с низким уровнем риска могут сдать тест за неделю до путешествия.
Перед туром на Багамы отдыхающие должны заполнить электронную медицинскую визу, куда следует загрузить результаты анализов и предоставить контактную информацию. В аэропортах и морских портах медицинский персонал проверяет температуру у каждого путешественника. В общественных местах придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Острова Теркс и Кайкос откроют границы 22 июля. Все туристы обязаны иметь медстраховку, покрывающую возможное лечение от коронавируса. Прибывающие на Ямайку будут обязаны пройти тестирование в аэропорту, а на острове Сент-Бартелеми тест следует проходить каждые семь дней.
Девушка на пляже Карибского моря
9 ноября 2019, 08:00Туризм
Рай на Карибах. Самые интересные места Доминиканы
110026
Туризмгде отдохнутьКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмСент-ЛюсияДоминиканаБарбадосАмериканские Виргинские островаЯмайкаАрубаГренадаБагамыАнтигуа и Барбуда
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