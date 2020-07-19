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Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
В прогрессивных медиа явился громкий соблазн, такой соблазн, что впору обратиться к рукопожатной медиасреде с апостольским словом: "Есть верный слух, что у вас... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:36
россия
авторы
мнение - авторы
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Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?
Молодая сотрудница получает повышение, потому что спускала боссу с рук его домогательства. Да, это про харассмент. А еще про сексизм, феминизацию и тосксичную маскулинность. Кто такие новые отцы и куда делись «старые»? Кому на самом деле перепадают патриархальные дивиденды? Гендерные термины, которые больше не прерогатива ученых.
https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574358595.html
https://ria.ru/20200627/1573472194.html
https://ria.ru/20200715/1574408424.html
Не смогла осилить слог...
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Это про что?
10
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РИА Новости
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2020
Максим Соколов
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Максим Соколов
https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/76043/68/760436876_187:0:5616:3054_1400x0_80_0_0_faec27b669b1861ff2ebad33526665cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/76043/68/760436876_1612:0:5616:3003_1400x0_80_0_0_09a27bf5bbdf1dc6c4151125d417f7dd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авторы, мнение - авторы

Людены и блудодеи: послесловие к скандалу

08:00 19.07.2020 (обновлено: 09:36 19.07.2020)
10264
© Fotolia / Minerva Studio Мужчина в костюме
Мужчина в костюме
© Fotolia / Minerva Studio
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
В прогрессивных медиа явился громкий соблазн, такой соблазн, что впору обратиться к рукопожатной медиасреде с апостольским словом: "Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников (1Кор.5,1)".
Поскольку известия такого рода относятся к разряду "чтобы цепляло", оно и зацепило, возбудив всевозможные пересуды. И даже заставив на время позабыть борьбу с властью роковой, так что борьбоначальники даже выступили с увещеванием. Преступления-де власти многочисленны, ужасны и вопиют к небу, так не стыдно же вам в столь тяжкое время предаваться пересудам о том, кого из ваших товарищей и собратьев обуял неугомонный бес.
Сразу оговоримся, что могущество неугомонного беса, соблазняющего погрешать против седьмой заповеди, действительно велико. Любит род людской пряные коренья, причем эта любовь не знает идеологических и сословных границ. Все не святые. В предпринимательской, академической, рабоче-крестьянской, etc. среде также кое-где у нас порой творится такое, что хочется калоши надеть. Сказать, что у "МБХ медиа" явилось неслыханное блудодеяние, о котором не слышно даже у ватников, было бы несправедливо. Все черненькие, все прыгают.
Флирт в офисе
14 июля, 22:07Сказано в эфире
"Давай займемся сексом". Как отличить домогательства от симпатии?В Твиттере несколько человек рассказали о харассменте со стороны сотрудников российских медиа. Речь идет о шеф-редакторе "МБХ Медиа" Сергее Простакове и фоторедакторе издания Андрее Золотове. Также среди обвиняемых в домогательствах оказался ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков и менеджеры Сбербанка.
Скандальность в другом.
Иные сословия и идеологии не знают столь сильного самовозвеличивания, каким отличается прогрессивный класс — совесть нации. Насвинячил купец, депутат, патриот, чиновник — ну конечно, нехорошо, но в купеческой, депутатской, etc. среде нет ничего похожего на умильное "как здорово, что мы все здесь вместе собрались", и кукушка не хвалит петуха с той приторностью, которая принята в прогрессивной среде. Равно и никакая другая среда, кроме прогрессивной, не породила сверхчеловеческого гимна, до сей поры исполняемого с подъемом и вполне искренне:

"Как вожделенно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.
Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые свои почистим.
Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу".
Как это по-русски
Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?
24 мая, 12:00
Рукопожатность, люди со светлыми лицами, прогрессоры и даже людены, то есть прямо и без обиняков — сверхчеловеки, сами себя рекомендующие в этом качестве. Орден Сил Света.
В общем-то, можно считать себя кем угодно — хоть государем императором. Покуда это не приводит к тяжким эксцессам, как в случае с императором Наполеоном Соколовым, публике не должно быть дела до безобидного чудачества.
Но в случае если эксцесс все-таки случился, например сексуальный — реакция общества будет иная и худшая, нежели в случае, когда человек свинячит без претензий на принадлежность к Силам Света. Тут получается эффект бинарного заряда, удваивающий и утраивающий взрывчатую силу.
Причина в арифметическом правиле, сформулированном гр. Л. Н. Толстым, — "Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что он о себе думает, в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь". Поскольку люден очень много о себе думает, то и арифметический результат получается соответственным.
Женщина на одной из улиц в Шанхае
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Проблема в том, что не утверждать свое сверхчеловеческое достоинство, выгодно отличающее его от людей простого звания, светлолицый человек не может. Без того рушится все конструкция претензий, составляющих смысл существования креативного класса. "Языцы, внемлите и покоряйтесь". А если не покоряешься, то сам дурак.
Когда человек, наделенный таким достоинством и обогащенный всеми дарами мировой культуры (по крайней мере, так утверждающий), являет себя как совершенно необогащенный павиан, публика сперва приходит в ступор, а затем относится к столь парадоксальному сословию соответственно. Речи про светлые лица и про "возьмемся за руки, друзья" воспринимаются отныне только в ироническом — чтобы не сказать сардоническом — смысле.
Неумеренные претензии — их ковчег последнего завета, но после разных сверхчеловеческих подвигов эти претензии в глазах общества совсем обнуляются. "Нам грубияны не нужны, мы сами грубияны". Многим все это и так было очевидно, но последнее неслыханное блудодеяние ("Никогда такого не было, и вот опять", — заметил бы В. С. Черномырдин) может оказаться той соломинкой, которая ломает хребет верблюду.
Журналистка газеты New York Times Бари Вайс
15 июля, 20:33
Журналистка The New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
1501343175
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РоссияАвторыМнение - Авторы
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Не смогла осилить слог...
19 июля, 10:22
ЛРЛюдмила Ронжина
950004
Это про что?
19 июля, 10:02
iiljnix
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