В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 72, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5954 случая коронавируса. К 17 июля в области скончался 71 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Умерла женщина 1952 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), аритмия, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские медики в субботу выписали 14 пациентов после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших увеличилось до 5268.
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