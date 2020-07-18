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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 72, сообщила пресс-секретарь РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:57
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

23:21 18.07.2020 (обновлено: 23:57 18.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 72, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5954 случая коронавируса. К 17 июля в области скончался 71 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Умерла женщина 1952 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), аритмия, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские медики в субботу выписали 14 пациентов после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших увеличилось до 5268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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