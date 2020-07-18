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Глава НАО наградил подростка, спасшего тонувшего ребенка
Врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный вручил ноутбук и грамоту 16-летнему подростку Даниле Морозкину, который спас тонувшего мальчика, сообщила... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:07
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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юрий бездудный, ненецкий автономный округ, общество

Глава НАО наградил подростка, спасшего тонувшего ребенка

23:07 18.07.2020
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© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный вручил ноутбук и грамоту 16-летнему подростку Даниле Морозкину, который спас тонувшего мальчика, сообщила пресс-служба администрации округа.
Инцидент произошел на пляже в районе Голубых озер. Как ранее сообщили в администрации региона, воспитатели социального центра вывезли детей на пляж еще до открытия купального сезона, не поставив в известность руководство учреждения. Там девятилетний мальчик чуть не утонул.
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"Шестнадцатилетний подросток спас ребенка на пляже в районе Голубых озер. Компания парней купалась, когда один из них споткнулся обо что-то в воде. Парень с ужасом понял, что это ребенок. Он поднял его и потащил на берег", - рассказали в пресс-службе.
Подросток вспоминает, что пострадавший был без сознания. Уже на берегу взрослые оказали девятилетнему ребенку первую помощь и отправили в больницу.
"Герою, который не растерялся и пришел на помощь, глава НАО вручил ноутбук и почетную грамоту. Парень рассказал, что сам едва не утонул при похожих обстоятельствах, когда ему было семь лет. И его также спас очевидец. Сам юный спасатель в этом году окончил школу", - добавили в пресс-службе.
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Как отметил Бездудный, спасенного мальчика уже выписали из больницы, у него все в порядке. Врио губернатора встретился с подростком и его отцом, поблагодарив последнего за хорошее воспитание сына.
"Мы немного пообщались. Данила рассказал, как спасал мальчишку. Интересно, что у ребят много общего – даже имена почти одинаковые. Данила рассказал, что окончил девятый класс и сначала собирался поступать в техникум на повара или механика, но после этого случая решил стать спасателем. Мы обсудили с ним возможности поступления. Если есть такой настрой, то парню нужно обязательно помочь", - рассказал Бездудный.
В конце встречи глава региона и подросток договорились позже вместе навестить спасенного мальчика в детском доме. Тем временем власти региона разбираются, почему девятилетний ребенок остался на пляже без присмотра, идет проверка.
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