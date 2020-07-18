Глава НАО наградил подростка, спасшего тонувшего ребенка

МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого округа Врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный вручил ноутбук и грамоту 16-летнему подростку Даниле Морозкину, который спас тонувшего мальчика, сообщила пресс-служба администрации округа.

Инцидент произошел на пляже в районе Голубых озер. Как ранее сообщили в администрации региона, воспитатели социального центра вывезли детей на пляж еще до открытия купального сезона, не поставив в известность руководство учреждения. Там девятилетний мальчик чуть не утонул.

"Шестнадцатилетний подросток спас ребенка на пляже в районе Голубых озер. Компания парней купалась, когда один из них споткнулся обо что-то в воде. Парень с ужасом понял, что это ребенок. Он поднял его и потащил на берег", - рассказали в пресс-службе.

Подросток вспоминает, что пострадавший был без сознания. Уже на берегу взрослые оказали девятилетнему ребенку первую помощь и отправили в больницу.

"Герою, который не растерялся и пришел на помощь, глава НАО вручил ноутбук и почетную грамоту. Парень рассказал, что сам едва не утонул при похожих обстоятельствах, когда ему было семь лет. И его также спас очевидец. Сам юный спасатель в этом году окончил школу", - добавили в пресс-службе.

Как отметил Бездудный, спасенного мальчика уже выписали из больницы, у него все в порядке. Врио губернатора встретился с подростком и его отцом, поблагодарив последнего за хорошее воспитание сына.

"Мы немного пообщались. Данила рассказал, как спасал мальчишку. Интересно, что у ребят много общего – даже имена почти одинаковые. Данила рассказал, что окончил девятый класс и сначала собирался поступать в техникум на повара или механика, но после этого случая решил стать спасателем. Мы обсудили с ним возможности поступления. Если есть такой настрой, то парню нужно обязательно помочь", - рассказал Бездудный.