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Распространение нового коронавируса
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В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827
В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:55
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827

22:41 18.07.2020 (обновлено: 23:55 18.07.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 июл — РИА Новости. В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.
Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 687.
В пятницу британские власти заявили о приостановке ежедневной публикации данных о количестве смертей от коронавируса после того, как правительство дало указание пересмотреть методы их подсчета в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.
По состоянию на 16 июля, число умерших от COVID-19 составляло 45 119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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