https://ria.ru/20200718/1574533533.html
Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19
Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве, сообщает агентство РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:36
2020-07-18T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
англия
великобритания
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https://ria.ru/20200718/1574525452.html
Von Stirliz
Самое смешное: в США тоже только что запретили вообще публикацию статистики без одобрямс Белого дома. Самое прикольное, что наших либералов не встроит ни один вариант в России: нынешним цифрам они априори не верят, ели засекретим - тут вообще на весь мир ор начнется, ну а участие Кремля вообще во всём подразумевается.
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5
англия
великобритания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, англия, великобритания