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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574533533.html
Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19
Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве, сообщает агентство РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
англия
великобритания
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
https://ria.ru/20200718/1574525452.html
Самое смешное: в США тоже только что запретили вообще публикацию статистики без одобрямс Белого дома. Самое прикольное, что наших либералов не встроит ни один вариант в России: нынешним цифрам они априори не верят, ели засекретим - тут вообще на весь мир ор начнется, ну а участие Кремля вообще во всём подразумевается.
10
5
англия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, англия, великобритания

Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19

14:36 18.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве, сообщает агентство Рейтер.
Согласно агентству, такое решение было принято, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.
Как отмечает агентство, академики считают, что метод, которым Агентство Англии при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE) ведет подсчет статистики по коронавирусу, показывает, будто цифры выглядят там хуже, чем в других регионах Соединенного Королевства.
Колбы
Вчера, 09:37Распространение нового коронавируса
В КНДР заявили о разработке вакцины-кандидата против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2425124
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАнглияВеликобритания
Популярные комментарии
Самое смешное: в США тоже только что запретили вообще публикацию статистики без одобрямс Белого дома. Самое прикольное, что наших либералов не встроит ни один вариант в России: нынешним цифрам они априори не верят, ели засекретим - тут вообще на весь мир ор начнется, ну а участие Кремля вообще во всём подразумевается.
18 июля, 14:48
Von Stirliz
900001
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