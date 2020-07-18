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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574543518.html
В Греции число случаев коронавируса выросло до 3983
Девятнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Греции, при контроле на въезде в страну инфицированных не выявлено,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции число случаев коронавируса выросло до 3983

22:19 18.07.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. Девятнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Греции, при контроле на въезде в страну инфицированных не выявлено, сообщила в субботу национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло в стране до 3983. За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 скончались 194 человека.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
В связи с ростом случаев инфицирования власти Греции ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований по всей стране и на контрольно-пропускных пунктах на границе.
Чиновник в правительстве сообщил в субботу журналистам, что за первые два дня после возобновления 15 июля прямого авиасообщения с Великобританией не было выявлено ни одного заболевшего туриста. Так, 15 июля были сделаны 1366 тестов, а 16 июля - 1437 тестов, все они дали отрицательный результат. При этом были рейсы из Бирмингема и Манчестере - регионов, в которых "были зафиксированы высокие эпидемиологические нагрузки", сказал чиновник.
Два случая были обнаружены на транзитных рейсах из Лондона через Париж и Ларнаку. Их контакты были отслежены и изолированы, сообщил чиновник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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