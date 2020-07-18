Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574543209.html
В Таджикистане число случаев коронавируса увеличилось до 6834
Сорок восемь новых случаев COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_0:6:3069:1732_1400x0_80_0_0_b59049717a8bc32555cf6f7fea3e371f.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_0:6:3069:1732_1400x0_80_0_0_b59049717a8bc32555cf6f7fea3e371f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_382d8d78a1c311d1aaf67a9fe16c9a46.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_1018:0:3066:2048_1400x0_80_0_0_9ca5fb057b8738479daf9f94be8fad27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, таджикистан, в мире

В Таджикистане число случаев коронавируса увеличилось до 6834

21:58 18.07.2020
365
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан Работа референс-лаборатории в Душанбе
Работа референс-лаборатории в Душанбе
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 18 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Сорок восемь новых случаев COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер субботы в Таджикистане зарегистрировано 6834 случаев заболевания коронавирусом, что на 48 больше, чем в минувшую пятницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к настоящему моменту от этой болезни вылечены 5529 человек, или 80,9% от всех инфицированных COVID-19, и 57 человек умерли.
"За последние 24 часа умер один больной, 173 инфицированных находятся под медицинским наблюдением, и 46 пациентов были выписаны из медучреждений после излечения", - сказали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
13390000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции число случаев коронавируса выросло до 3983
Строительство дороги
Московские власти опровергли данные об обнаружении снаряда на стройке ЮВХ
Автомобиль скорой помощи
СМИ сообщили о нападении на автомобиль замминистра безопасности Сомали
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
В Израиле выявили 1745 новых случаев коронавируса
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о вывозном "африканском турне"
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Военнослужащие Киберкомандования США
ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Дамаск, Сирия
СМИ сообщили о взрыве в Дамаске
Армянские военные в Тавушской области
МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния