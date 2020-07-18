В Таджикистане число случаев коронавируса увеличилось до 6834

ДУШАНБЕ, 18 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Сорок восемь новых случаев COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Сорок восемь новых случаев COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"На вечер субботы в Таджикистане зарегистрировано 6834 случаев заболевания коронавирусом, что на 48 больше, чем в минувшую пятницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему моменту от этой болезни вылечены 5529 человек, или 80,9% от всех инфицированных COVID-19, и 57 человек умерли.

"За последние 24 часа умер один больной, 173 инфицированных находятся под медицинским наблюдением, и 46 пациентов были выписаны из медучреждений после излечения", - сказали в пресс-службе.