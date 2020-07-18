https://ria.ru/20200718/1574543209.html
В Таджикистане число случаев коронавируса увеличилось до 6834
Сорок восемь новых случаев COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:58
2020-07-18T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 18 июл – РИА Новости, Лидия Исамова.
Сорок восемь новых случаев COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане
, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер субботы в Таджикистане зарегистрировано 6834 случаев заболевания коронавирусом, что на 48 больше, чем в минувшую пятницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к настоящему моменту от этой болезни вылечены 5529 человек, или 80,9% от всех инфицированных COVID-19, и 57 человек умерли.
"За последние 24 часа умер один больной, 173 инфицированных находятся под медицинским наблюдением, и 46 пациентов были выписаны из медучреждений после излечения", - сказали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.