https://ria.ru/20200718/1574543169.html
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала агентству "Москва", как не ошибиться при покупке арбузов и дынь. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:48
2020-07-18T23:52
россия
екатерина чердакова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатерина чердакова, общество
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости
. Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова
рассказала агентству "Москва"
, как не ошибиться при покупке арбузов и дынь.
"При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст", — отметила Чердакова.
По ее словам, при выборе дыни следует ориентироваться в первую очередь на аромат плода, поскольку они могут отличаться по цвету и толщине коры. Эксперт добавила, что у спелых дынь семена легко отделяются от мякоти.
Чердакова отметила, что самостоятельно проверить содержание нитратов в бахчевых невозможно. Также она напомнила, что разрезанные арбузы и дыни не следует хранить в холодильнике дольше 12 часов.