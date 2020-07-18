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Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала агентству "Москва", как не ошибиться при покупке арбузов и дынь. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:52
россия
екатерина чердакова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, екатерина чердакова, общество

Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни

21:48 18.07.2020 (обновлено: 23:52 18.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала агентству "Москва", как не ошибиться при покупке арбузов и дынь.
"При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст", — отметила Чердакова.
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По ее словам, при выборе дыни следует ориентироваться в первую очередь на аромат плода, поскольку они могут отличаться по цвету и толщине коры. Эксперт добавила, что у спелых дынь семена легко отделяются от мякоти.
Чердакова отметила, что самостоятельно проверить содержание нитратов в бахчевых невозможно. Также она напомнила, что разрезанные арбузы и дыни не следует хранить в холодильнике дольше 12 часов.
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РоссияЕкатерина ЧердаковаОбщество
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