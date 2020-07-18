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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574543068.html
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1400x0_80_0_0_cf6d587e90ff0d827bc42263b50788c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

21:43 18.07.2020 (обновлено: 23:37 18.07.2020)
41930
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Этот показатель стал суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек.
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Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Популярные комментарии
Особенно было во всем мире замечено в дальнем востоке небось?
18 июля, 23:54
Дмитрий Д
134600004
А мы продолжаем отменять ограничительные мероприятия... Эх, люди-люди, ради «экономики» готовы рисковать здоровьем и жизнями.
18 июля, 22:00
Руслан Тлеуж
22421023248
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