https://ria.ru/20200718/1574543068.html
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:43
2020-07-18T23:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574541027.html
Дмитрий Д
Особенно было во всем мире замечено в дальнем востоке небось?
198
Руслан Тлеуж
А мы продолжаем отменять ограничительные мероприятия... Эх, люди-люди, ради «экономики» готовы рисковать здоровьем и жизнями.
156
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1400x0_80_0_0_cf6d587e90ff0d827bc42263b50788c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире