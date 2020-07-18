Более восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровел 71 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 71 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8049 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 984.
На 18 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 1201 военнослужащий с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 247 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 710 человек.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
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