Более восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровел 71 человек, сообщается в бюллетене Свыше восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровел 71 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 71 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8049 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 984.

На 18 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 1201 военнослужащий с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 247 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 710 человек.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.