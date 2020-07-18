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Более восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса
Свыше восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровел 71 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:50
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

Более восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса

20:50 18.07.2020
354
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровел 71 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 71 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8049 человек", - говорится в сообщении.
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Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 984.
На 18 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 1201 военнослужащий с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 247 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 710 человек.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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