Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Накануне пресс-секретарь президентаотмечал, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может.

Главу Хабаровского края задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.