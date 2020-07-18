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https://ria.ru/20200718/1574542185.html
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края объявят в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T22:18
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200716/1574435796.html
https://ria.ru/20200714/1574327769.html
В Думе совсем не противно, и очень не грустно. А задний ход Вольфович дал скорей всего ознакомились с материалами уголовных дел. Похоже, Фургалу действительно нехорошее светит. Видимо, доказательств хватает. А вы слепо верите в невиновность Фургала несмотря на информацию, которая при беспристрастном взгляде настораживает? Я лично никак Фургала не знаю, и со стороны не могу утверждать о его виновности/не виновности. Информации о его окружении, фотодоказательств, вполне достаточно, чтобы остеречься верить в невиновность. Дождёмся судебного разбирательства:обвинение предоставит доказательства своего обвинения, а суд решит, достаточный ли они, и доказательства ли это.
98
Жириновский, где твой запал? Ты же хотел покинуть ГД! Что уже дал задний ход? Вот ты и показал свое истинное лицо! Куда безопаснее сидеть на теплом месте в ГД! Противно и грустно!
90
38
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_0:0:2724:1533_1400x0_80_0_0_13ba0723083b844866052ef416d35503.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сергей фургал, лдпр, хабаровский край, общество

Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

20:43 18.07.2020 (обновлено: 22:18 18.07.2020)
27759
© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края объявят в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.
"По информации Владимира Вольфовича <...> назначение может произойти в понедельник", — говорится в сообщении.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
16 июля, 12:48
Фургал назвал "Лефортово" местом с плохой аурой
Ранее СМИ писали, что этот пост займет депутат Госдумы Михаил Дегтярев, сам политик от комментариев отказался. Жириновский также заявлял, что в случае отставки действующего губернатора на его место следует назначить представителя той же партии, то есть ЛДПР. В качестве возможных кандидатов он назвал депутатов Сергея Жигарева, Андрея Андрейченко и Михаила Дегтярева.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может.
Главу Хабаровского края задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.
Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
14 июля, 13:11
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6587313205
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Сергей ФургалЛДПРХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
В Думе совсем не противно, и очень не грустно. А задний ход Вольфович дал скорей всего ознакомились с материалами уголовных дел. Похоже, Фургалу действительно нехорошее светит. Видимо, доказательств хватает. А вы слепо верите в невиновность Фургала несмотря на информацию, которая при беспристрастном взгляде настораживает? Я лично никак Фургала не знаю, и со стороны не могу утверждать о его виновности/не виновности. Информации о его окружении, фотодоказательств, вполне достаточно, чтобы остеречься верить в невиновность. Дождёмся судебного разбирательства:обвинение предоставит доказательства своего обвинения, а суд решит, достаточный ли они, и доказательства ли это.
18 июля, 21:26
не либерал
50020046
Жириновский, где твой запал? Ты же хотел покинуть ГД! Что уже дал задний ход? Вот ты и показал свое истинное лицо! Куда безопаснее сидеть на теплом месте в ГД! Противно и грустно!
18 июля, 21:06
ВФВладимир Федотов
73610010
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