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В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:00
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:210:2723:1742_1400x0_80_0_0_549daa6356c3f6ba076ccad6bfaa20d1.jpg
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала

17:31 16.07.2020 (обновлено: 21:00 16.07.2020)
41272
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Работа <...> значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников", — сказала она.
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По словам Петренко, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Предполагается, что эти преступления связаны с продвижением бизнес-интересов обвиняемого.
Так, Зоря длительное время конфликтовал с Фургалом по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Отмечается, что его убили за день до вынесения судебного решения, итог которого "был очевиден".
"Второй жертвой <...> стал Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство. Физически устранив неугодного компаньона, он также завладел и его долей в общем бизнесе", — добавила представитель СК.
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Позднее, расширив свой бизнес, обвиняемый открыл в одном из населенных пунктов в Амурской области пункт приема металла. Смольский занимался тем же самым, но принимал сырье по более высокой цене. По словам Петренко, хабаровский губернатор, "желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса".
"Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил. Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала", — уточнила она.
Главу Хабаровского края задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.
Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Вы там не копайте особо, а то чего доброго на Жириновского выйдете. Как-то уж подозрительно усердно ЛДПР за Фургала вписывается...
16 июля, 17:34
СССергей Смирнов
754050052
СК себя дискредитировал давно и безнадежно. Кто ж поверит в этот жалкий лепет? О чем тут говорить?
16 июля, 18:00
Сергей Веселов
34100024
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