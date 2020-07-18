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Египет выступил против вмешательства Турции в дела арабских стран
Египет выступает против политического и военного вмешательства Турции в дела арабских стран, об этом в субботу заявил официальный представитель МИД Египта. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:37
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
мид египта
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сирия
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в мире
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халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, мид египта, ливия, ирак, турция, сирия, египет, в мире

Египет выступил против вмешательства Турции в дела арабских стран

20:37 18.07.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
КАИР, 18 июл - РИА Новости. Египет выступает против политического и военного вмешательства Турции в дела арабских стран, об этом в субботу заявил официальный представитель МИД Египта.
Согласно заявлению спикера МИД, внешнеполитическое ведомство "удивлено заявлениям некоторых турецких чиновников о нелегитимности призыва властей на востоке Ливии к Египту о поддержке в противостоянии экстремизму и терроризму".
"Египет выступает против политического и военного вмешательства Турции в дела арабских стран, которое не только не имеет какой-либо правовой основы, но и нарушает резолюции Совета Безопасности, будь то в Ираке, Сирии или Ливии", - говорится в заявлении МИД.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг встретился в Каире с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием "Египет и Ливия: один народ и одна судьба". В ходе конференции представители племен Ливии подтвердили призыв к Египту о поддержке ливийской армии и племен для освобождения страны,
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В конце июня ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Халифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиМИД ЕгиптаЛивияИракТурцияСирияЕгипетВ мире
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