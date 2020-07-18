В Екатеринбурге нашли организаторов дискотеки под окнами правительства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция установила трех организаторов Полиция установила трех организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области в период действия коронавирусных ограничений, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых

Ранее в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу РИА Новости сообщили, что по факту организации молодежной вечеринки с музыкой, на которой присутствовали несколько сотен человек, возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

"Сотрудники полиции УМВД по Екатеринбургу по горячим следам в ходе разыскных мероприятий установили трех организаторов так называемой импровизированной вечеринки на берегу реки Исеть вблизи Театра драмы ... которая вызвала столь широкий общественный резонанс. Ими оказались трое молодых людей 19-23 лет, все - учащиеся различных учебных заведений столицы Среднего Урала", - сказал агентству Горелых.

Он добавил, что по месту жительства их не оказалось, поэтому правоохранители связались с ними по мобильным телефонам и пригласили добровольно прийти в городское управление МВД.

"Молодые люди к доводам полиции прислушались и в назначенное время добровольно явились. Их официально опросили. В отношении каждого завели дело об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Учащиеся подписали составленные в отношении них юридические документы и согласились с тем, что нарушили законодательство. Они выразили сожаление, что их мероприятие вызвало столь широкий общественный резонанс", - отметил Горелых.

Свердловская область находится на втором месте среди российских регионов после Москвы по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 17 544. Число летальных случаев достигло 193.