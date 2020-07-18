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В Екатеринбурге нашли организаторов дискотеки под окнами правительства
Полиция установила трех организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области в период действия коронавирусных ограничений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:55
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов дискотеки под окнами правительства

19:55 18.07.2020
1954
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция установила трех организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области в период действия коронавирусных ограничений, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.
Ранее в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу РИА Новости сообщили, что по факту организации молодежной вечеринки с музыкой, на которой присутствовали несколько сотен человек, возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
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"Сотрудники полиции УМВД по Екатеринбургу по горячим следам в ходе разыскных мероприятий установили трех организаторов так называемой импровизированной вечеринки на берегу реки Исеть вблизи Театра драмы ... которая вызвала столь широкий общественный резонанс. Ими оказались трое молодых людей 19-23 лет, все - учащиеся различных учебных заведений столицы Среднего Урала", - сказал агентству Горелых.
Он добавил, что по месту жительства их не оказалось, поэтому правоохранители связались с ними по мобильным телефонам и пригласили добровольно прийти в городское управление МВД.
"Молодые люди к доводам полиции прислушались и в назначенное время добровольно явились. Их официально опросили. В отношении каждого завели дело об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Учащиеся подписали составленные в отношении них юридические документы и согласились с тем, что нарушили законодательство. Они выразили сожаление, что их мероприятие вызвало столь широкий общественный резонанс", - отметил Горелых.
Свердловская область находится на втором месте среди российских регионов после Москвы по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 17 544. Число летальных случаев достигло 193.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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