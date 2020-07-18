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В Екатеринбурге устроили дискотеку под окнами областного правительства
В Екатеринбурге полиция установила организаторов дискотеки, устроенной под окнами правительства Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге устроили дискотеку под окнами областного правительства

14:53 18.07.2020 (обновлено: 20:14 18.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге полиция установила организаторов дискотеки, устроенной под окнами правительства Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.
"Ими оказались трое молодых людей 19-23 лет, все — учащиеся различных учебных заведений столицы Среднего Урала", — сказал он.
По месту жительства этих людей не оказалось, поэтому сотрудники правоохранительных органов связались с ними по телефону и пригласили самостоятельно прийти в городское управление МВД.
"Молодые люди к доводам полиции прислушались и в назначенное время добровольно явились. Их официально опросили. В отношении каждого завели дело об административном правонарушении <...>. Учащиеся подписали составленные в отношении них юридические документы и согласились с тем, что нарушили законодательство. Они выразили сожаление, что их мероприятие вызвало столь широкий общественный резонанс", — отметил Горелых.
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Ранее местный портал e1.ru сообщил, что в центре Екатеринбурга в ночь на субботу молодежь устроила вечеринку, на которой присутствовали несколько сотен человек.В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу отмечали, что мероприятие проходило во время действия коронавирусных ограничений.
Свердловская область находится на втором месте среди российских регионов после Москвы по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. За время пандемии COVID-19 заболели свыше 17 тысяч жителей региона, 193 человека умерли, более 11 тысяч поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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