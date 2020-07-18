В Екатеринбурге устроили дискотеку под окнами областного правительства

По месту жительства этих людей не оказалось, поэтому сотрудники правоохранительных органов связались с ними по телефону и пригласили самостоятельно прийти в городское управление МВД.

"Молодые люди к доводам полиции прислушались и в назначенное время добровольно явились. Их официально опросили. В отношении каждого завели дело об административном правонарушении <...>. Учащиеся подписали составленные в отношении них юридические документы и согласились с тем, что нарушили законодательство. Они выразили сожаление, что их мероприятие вызвало столь широкий общественный резонанс", — отметил Горелых.