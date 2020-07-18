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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574541198.html
Собянин рассказал, как были реализованы меры безопасности во время ЕГЭ
Жалоб на обеспечение безопасности по коронавирусу на Едином госэкзамене (ЕГЭ) в Москве практически нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
единый государственный экзамен (егэ)
сергей собянин
москва
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, единый государственный экзамен (егэ), сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Собянин рассказал, как были реализованы меры безопасности во время ЕГЭ

19:51 18.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жалоб на обеспечение безопасности по коронавирусу на Едином госэкзамене (ЕГЭ) в Москве практически нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
"Санитарные требования выполняются неукоснительно. У нас вообще практически никаких жалоб по ЕГЭ нет с точки зрения маршрутизации, защиты учащихся, санитарной защиты персонала. Мы оттестировали практически всех учителей, которые принимали ЕГЭ. С этой точки зрения атмосфера достаточно безопасная ", - сказал Собянин.
В Москве на сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 80 тысяч человек, в городе работают 382 пункта сдачи экзамена, подавляющее большинство расположены в школах, но также есть в больницах и на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей СобянинМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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