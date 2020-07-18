Собянин рассказал, как были реализованы меры безопасности во время ЕГЭ

"Санитарные требования выполняются неукоснительно. У нас вообще практически никаких жалоб по ЕГЭ нет с точки зрения маршрутизации, защиты учащихся, санитарной защиты персонала. Мы оттестировали практически всех учителей, которые принимали ЕГЭ. С этой точки зрения атмосфера достаточно безопасная ", - сказал Собянин.

В Москве на сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 80 тысяч человек, в городе работают 382 пункта сдачи экзамена, подавляющее большинство расположены в школах, но также есть в больницах и на дому.