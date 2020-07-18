Медведчук призвал Зеленского расследовать "разговоры Порошенко и Байдена"

По словам политика, фракция "Слуга народа" после обнародования второй части пленок обратилась к "Оппозиционной платформе – За жизнь" с просьбой предоставить двух представителей для создания следственной комиссии в парламенте. Однако после получения писем семи экс-послов США на Украине, которые отметили, что не нужно проводить расследование и вмешиваться в избирательную кампанию в США, вопрос создания комиссии больше не поднимался.