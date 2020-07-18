Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью радио " Комсомольская правда ", опубликованном сайте.

"В ситуации с коронавирусом мы вынуждены были в течение одной недели переформатировать и перевести все образование Москвы в онлайн. Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных", - сказал Собянин.

Он отметил, что у Москвы хорошая оснащенность школ, у всех преподавателей, по словам мэра, есть ноутбуки.

"У москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов миров, самый доступный и один из самых высокоскоростных. Обеспеченность города очень высокая, и сама технологическая платформа очень хорошая. Все это вместе позволило, надеюсь, в какой-то степени восполнить этот пробел в очном образовании. Посмотрим, что будет с показателями ЕГЭ. Я надеюсь, что они будут вполне сопоставимы. Тем более, что это не только результаты 2-3 месяцев, а 11 лет, которые ребята проучились в школе. Я не думаю, что пандемия радикально повлияет на их знания, показатели, выбор профессии, университеты", - сказал Собянин.

Он отметил, что жизнь теперь подвигает к тому, что надо развивать онлайн-образование.

"Мы этим занимаемся вместе с Яндексом и Сбербанком , который развивает свою систему, с другими коммерческими системами. Надо просто не закукливаться в своей бюджетной системе, видеть все, что на образовательной поляне страны и мира происходит, чтобы двигаться вперед и быть конкурентными", - сказал Собянин.

Говоря о влиянии пандемии на ЕГЭ, мэр сказал, что вряд ли она повлияет в лучшую сторону.

"Я буду надеяться, чтобы в худшую не сказалась. Она коснулась всех. ЕГЭ – это конкурентный экзамен. Баллы, которые вы набрали во время ЕГЭ, конкурируют с другими учащимися из других школ и других регионов страны. Москва вообще конкурентный город, и выпускники наших школ соперничают с лучшими учениками страны. Я надеюсь, что они останутся конкурентными", - сказал Собянин.