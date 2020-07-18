В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки

"Личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск округа поднят по учебной тревоге. Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы", — сказал Астафьев.