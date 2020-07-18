Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574539177.html
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:41
вадим астафьев
вооруженные силы рф
южный военный округ
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_0:152:3111:1902_1400x0_80_0_0_fc93088c7887572d2a6b12711bb9f1a0.jpg
https://ria.ru/20200717/1574513158.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_0:152:3111:1902_1400x0_80_0_0_fc93088c7887572d2a6b12711bb9f1a0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b602aa3dfad8e5c3f30ef866117b5f4d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_36:0:2084:2048_1400x0_80_0_0_4ad8b28ef7f01033b98c6d3e0f4cd8cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим астафьев, вооруженные силы рф, южный военный округ, сергей шойгу, безопасность

В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки

18:10 18.07.2020 (обновлено: 23:41 18.07.2020)
20897
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск округа поднят по учебной тревоге. Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы", — сказал Астафьев.
Всего в эпизоде учений участвуют около 1200 военнослужащих мотострелкового соединения, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил России.
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
17 июля, 18:44
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
94883613
Обсудить 4
Вадим АстафьевВооруженные силы РФЮжный военный округСергей ШойгуБезопасность
Рекомендуем
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о вывозном "африканском турне"
Танкер Curacao Trader
Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
Девушка помогает бездомному мужчине
Генсек ООН заявил о сосредоточении у 26 человек половины богатств в мире
Автомобиль реанимации на дороге
В Подмосковье при столкновении автобуса и легковушки погиб человек
Кадр из фильма Матрица
Оператор рассказал, почему съемки сиквелов "Матрицы" дались ему с трудом
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Преподаватель проводит онлайн урок в учебном классе Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Военнослужащие Киберкомандования США
ВМС США отказались называть россиянина, получившего секретные данные
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния