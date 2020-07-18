В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск округа поднят по учебной тревоге. Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы", — сказал Астафьев.
Всего в эпизоде учений участвуют около 1200 военнослужащих мотострелкового соединения, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил России.