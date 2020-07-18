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Распространение нового коронавируса
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Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

16:45 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 18 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
"Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок", - сказал Токаев, которого цитирует пресс-служба.
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По данным президента, правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечены 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.
Глава государства подчеркнул, что из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма.
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Президент также возмутился из-за ситуации со снабжением больниц кислородом. "Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах", - заявил он.
Токаев также раскритиковал ситуацию, сложившуюся в сфере ритуальных услуг. "За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей", – сказал Токаев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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