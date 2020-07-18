Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

"Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок", - сказал Токаев, которого цитирует пресс-служба.