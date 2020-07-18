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Узбекистан ввел запрет на экспорт фармпродукции
Узбекистан временно ввел запрет на экспорт фармацевтической продукции из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает в субботу оперштаб... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:01
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РИА Новости
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353
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шавкат мирзиеев, ташкентская область, ташкент, узбекистан

Узбекистан ввел запрет на экспорт фармпродукции

15:01 18.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 июл – РИА Новости. Узбекистан временно ввел запрет на экспорт фармацевтической продукции из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает в субботу оперштаб при кабмине страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К субботе число зарегистрированных случаев составило 15 896, скончались 80 пациентов, 9003 выздоровели. Сейчас на лечении находятся 6813 пациентов с COVID-19, в том числе 70 - в тяжелом состоянии, 11 - в крайне тяжелом.
"Приостанавливаются экспорт фармацевтической продукции из Республики Узбекистан, а также их вывоз физическими лицами", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
По данным оперштаба, экспорт отдельных видов фармацевтической продукции осуществляется исключительно по решениям республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом. "Порядок выдачи разрешений на вывоз фармацевтической продукции будет опубликован позднее", - уточняется в сообщении.
Представитель оперштаба пояснил РИА Новости, что данная мера принята в целях стабилизации цен и поставок продукции на внутреннем фармацевтическом рынке из-за роста числа заболевших COVID-19 в Узбекистане.
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Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил администрации Ташкента совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать трехмесячный запас необходимых медикаментов и средств защиты, а также дополнительные койки в больницах в связи с критической ситуацией с коронавирусом в узбекистанской столице и Ташкентской области.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
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