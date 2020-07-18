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Ереван предложил создать систему мониторинга на границе с Азербайджаном
Армянская сторона выступает за создание международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном, заявил... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:55
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян, азербайджан, армения, грузия, в мире

Ереван предложил создать систему мониторинга на границе с Азербайджаном

14:55 18.07.2020
1866
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Армянская сторона выступает за создание международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Наша позиция остается прежней. Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня, и должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - процитировали в пресс-службе правительства выступление Пашиняна на встрече с руководящим составом министерства обороны и вооруженных сил страны.
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
17 июля, 11:43Сказано в эфире
Насколько реальна угроза ракетного удара Азербайджана по АЭС Армении?Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил реальность угрозы.
По его словам, переговорный процесс по карабахскому урегулированию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ должен продолжаться, "и Азербайджан должен, наконец, занять конструктивную позицию".
Говоря о недавней эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, Пашинян заявил, что целью Баку было "неожиданным ударом материализовать миф о непобедимости азербайджанской армии, военным успехом сокрушить морально-психологическое состояние армянской стороны и уже в такой ситуации нанести удар по Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)". "Вооруженные силы Республики Армения, однако, продемонстрировали исключительно высокий уровень боеготовности", - отметил армянский премьер.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
1720022
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНикол ПашинянАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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