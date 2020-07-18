Ереван предложил создать систему мониторинга на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Армянская сторона выступает за создание международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Армянская сторона выступает за создание международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе с Азербайджаном , заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

"Наша позиция остается прежней. Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня, и должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - процитировали в пресс-службе правительства выступление Пашиняна на встрече с руководящим составом министерства обороны и вооруженных сил страны.

По его словам, переговорный процесс по карабахскому урегулированию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ должен продолжаться, "и Азербайджан должен, наконец, занять конструктивную позицию".

Говоря о недавней эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, Пашинян заявил, что целью Баку было "неожиданным ударом материализовать миф о непобедимости азербайджанской армии, военным успехом сокрушить морально-психологическое состояние армянской стороны и уже в такой ситуации нанести удар по Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)". "Вооруженные силы Республики Армения, однако, продемонстрировали исключительно высокий уровень боеготовности", - отметил армянский премьер.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.