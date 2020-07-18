Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

Эксперт объяснил, как можно защитить гражданские суда от пиратов Пираты, атаковавшие у побережья Бенина контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули территориальные воды страны вместе с заложниками, среди которых трое россиян, сообщили в посольстве РФ. Военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.