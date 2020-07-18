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Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:00
россия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200421/1570378506.html
За дюжину россиян никто военные корабли гонять не будет. Это не "Академик Черский", который военные сопровождали на всем пути.
200
А как же - "мы своих в беде не оставляем" ВВП:)
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россия
нигерия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, нигерия, украина, в мире

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

14:51 18.07.2020 (обновлено: 17:00 18.07.2020)
42565
© Фото : BEVALDIA / MarineTraffic.comТанкер Curacao Trader
Танкер Curacao Trader
© Фото : BEVALDIA / MarineTraffic.com
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
В сообщении говорится, что танкер подвергся нападению накануне утром, в 11:00 по местному времени, примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.
Компания добавила, что сейчас Curacao Trader дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.
О захвате танкера стало известно накануне. По данным сайта Dryad Global, он направлялся в Того, когда восемь человек с оружием приблизились к нему и поднялись на борт.
В консульском отделе российской дипмиссии в Абудже РИА Новости сообщили, что проверяют информацию о захвате. В украинском МИД заявили, что среди заложников — четверо украинцев.
Контейнеровоз Tommi Ritscher
21 апреля, 20:27Сказано в эфире
Эксперт объяснил, как можно защитить гражданские суда от пиратовПираты, атаковавшие у побережья Бенина контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули территориальные воды страны вместе с заложниками, среди которых трое россиян, сообщили в посольстве РФ. Военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
17537784149418145
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РоссияНигерияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За дюжину россиян никто военные корабли гонять не будет. Это не "Академик Черский", который военные сопровождали на всем пути.
18 июля, 15:29
nnn uuu
1651900016
А как же - "мы своих в беде не оставляем" ВВП:)
18 июля, 15:31
Evgeni Ostu
139330107
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