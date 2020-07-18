Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
В сообщении говорится, что танкер подвергся нападению накануне утром, в 11:00 по местному времени, примерно в 210 морских милях от побережья Бенина.
Компания добавила, что сейчас Curacao Trader дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.
О захвате танкера стало известно накануне. По данным сайта Dryad Global, он направлялся в Того, когда восемь человек с оружием приблизились к нему и поднялись на борт.
В консульском отделе российской дипмиссии в Абудже РИА Новости сообщили, что проверяют информацию о захвате. В украинском МИД заявили, что среди заложников — четверо украинцев.
21 апреля, 20:27Сказано в эфиреЭксперт объяснил, как можно защитить гражданские суда от пиратовПираты, атаковавшие у побережья Бенина контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули территориальные воды страны вместе с заложниками, среди которых трое россиян, сообщили в посольстве РФ. Военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.