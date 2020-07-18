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Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:04
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россия, абуджа, нигерия, в мире

Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами

12:04 18.07.2020
30421
© AP Photo / Eric GayТанкер
Танкер
© AP Photo / Eric Gay
Танкер. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. Как сообщалось на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины. По ее данным, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.
"Посольство пока проводит работу, выясняет", - ответили в консульском отделе посольства РФ в Нигерии на вопрос о захваченном судне.
"Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, посольство проверяет эту информацию", - добавили в дипмиссии, отвечая на вопрос о числе граждан РФ, захваченных пиратами.
Камерун, Яунде
16 августа 2019, 16:01
Пираты захватили у берегов Камеруна троих россиян
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РоссияАбуджаНигерияВ мире
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