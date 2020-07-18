В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности российских войск

"В ходе выполнения задач к проверке боевой готовности привлечено свыше 3 тысяч военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК "Штурм", гаубицы Д-30, САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Град", минометные установки "Сани", расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа", - говорится в сообщении.