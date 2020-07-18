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В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности российских войск
Более 3 тысяч российских военных в Абхазии привлечены к внезапной проверке боевой готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:42
россия
сергей шойгу
абхазия
безопасность
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россия, сергей шойгу, абхазия, безопасность, в мире

В Абхазии проходит внезапная проверка боеготовности российских войск

14:42 18.07.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкТактические учения в Абхазии
Тактические учения в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тактические учения в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 18 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч российских военных в Абхазии привлечены к внезапной проверке боевой готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"В ходе выполнения задач к проверке боевой готовности привлечено свыше 3 тысяч военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК "Штурм", гаубицы Д-30, САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Град", минометные установки "Сани", расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа", - говорится в сообщении.
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
17 июля, 18:44
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Уточняется, что мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты военной базы РФ по тревоге выдвинулись в районы формирования колонн, откуда им предстоит совершить марши на полигоны.
"Мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности", - отмечают в пресс-службе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
Военнослужащие на Красной площади
23 февраля, 09:02
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РоссияСергей ШойгуАбхазияБезопасностьВ мире
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