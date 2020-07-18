Большой орган собора во французском Нанте полностью сгорел

Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте

Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте

ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, полностью сгорел, заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.

"Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет", - сказал Ферлэ в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что огонь был локализован в течение трех часов, но пока полностью не потушен. По его словам, пожарные будут оставаться на месте в течение всего дня.

Ферлэ подтвердил, что в соборе было три очага возгорания. Ранее прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

Во второй половине дня в Нант прибудут премьер-министр, глава МВД и министр культуры Франции