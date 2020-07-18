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Большой орган собора во французском Нанте полностью сгорел
Большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, полностью сгорел, заявил глава пожарно-спасательной службы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:41
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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франция, нант, в мире

Большой орган собора во французском Нанте полностью сгорел

14:41 18.07.2020
1295
© REUTERS / Stephane MaheЗавалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
© REUTERS / Stephane Mahe
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, полностью сгорел, заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.
"Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет", - сказал Ферлэ в эфире телеканала BFMTV.
Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
© REUTERS / Stephane Mahe

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
Он отметил, что огонь был локализован в течение трех часов, но пока полностью не потушен. По его словам, пожарные будут оставаться на месте в течение всего дня.
Ферлэ подтвердил, что в соборе было три очага возгорания. Ранее прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
Во второй половине дня в Нант прибудут премьер-министр, глава МВД и министр культуры Франции.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте собор в Нанте на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Вчера, 13:08
Горящий собор Святых Петра и Павла во Франции сняли на видео
4322887
Обсудить 8
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