https://ria.ru/20200718/1574532551.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Восьмилетний ребенок есть в числе 35 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5954 человек,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:54
2020-07-18T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пенза
пензенская область
казахстан
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пенза
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, пенза, пензенская область, казахстан