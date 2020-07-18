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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Восьмилетний ребенок есть в числе 35 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5954 человек,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пенза
пензенская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:54 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июл - РИА Новости. Восьмилетний ребенок есть в числе 35 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5954 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В области скончался 71 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5254.
"Оперативная ситуация на 18 июля. Новых выявленных – 35. Среди пациентов один восьмилетний ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Вчера, 10:36
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Она отметила, что 15 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, пять - в Мокшанском, четыре - в Нижнеломовском, три - в Иссинском, два - в Шемышейском, по одному — Земетчинском, Спасском, Сердобском, Пензенском, Малосердобинском и Наровчатском районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииПензаПензенская областьКазахстан
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