Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574532504.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 29 тысяч, при этом выздоровели более 22,2 тысячи... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030144_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_9f1ca08571aa576d3522f6ed4b89885e.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030144_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_9f1ca08571aa576d3522f6ed4b89885e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030144_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_4b319a840966b97c3a9f05a914a1ca87.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030144_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d35831cfd41e779792d933631660a5a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч

13:51 18.07.2020
290
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 29 тысяч, при этом выздоровели более 22,2 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 161 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 29 144 случая заражения COVID-19. Умерло 1755 человек. Выздоровело 22 212 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15 719 человек. Под медицинским наблюдением находится 1897 человек, из них 305 - в обсерваторе, 1160 - на самоизоляции, 432 - контактные.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0520111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач в госпитале COVID-19
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи
В Саратовской области умерла пациентка с COVID-19
Флаги стран Евросоюза
Эксперт оценил перспективы саммита ЕС по последствиям пандемии COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19
Кадры с места аварии судна на Байкале
На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов из накренившегося судна
Медик в машине скорой помощи
В Омской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве
Врач в госпитале COVID-19
В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 3,4 тысячи
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмира Кувейта госпитализировали для прохождения медосмотра
Аквапарк
На Кубани могут возобновить работу около 530 бассейнов и 20 аквапарков
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Кабардино-Балкарии
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния