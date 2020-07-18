https://ria.ru/20200718/1574532504.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 29 тысяч, при этом выздоровели более 22,2 тысячи... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:51
2020-07-18T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество