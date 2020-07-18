В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 29 144 случая заражения COVID-19. Умерло 1755 человек. Выздоровело 22 212 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15 719 человек. Под медицинским наблюдением находится 1897 человек, из них 305 - в обсерваторе, 1160 - на самоизоляции, 432 - контактные.