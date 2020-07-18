В ЛНР прошел митинг-реквием по погибшим при артударе в 2014 году

"Никого из этих людей я не знала, но они все - наши люди, наши луганчане. Чувство одно: простить нельзя, забыть невозможно, и других чувств у меня нет. Я эти события вспоминаю каждый день, мне помнится каждая минута. Все это осталось в памяти и душе навсегда. За все мои 64 года это, наверное, самое страшное, самое жуткое, что было", - рассказала журналистам луганчанка Елена Аренсбург.