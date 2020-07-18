В ЛНР прошел митинг-реквием по погибшим при артударе в 2014 году

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Митинг-реквием памяти погибших в результате артиллерийского удара по восточным кварталам Луганска в 2014 году прошел на месте обстрела в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
Восемнадцатого июля 2014 года в результате обстрела со стороны ВС Украины восточных кварталов Луганска на перекрестке квартала Солнечный погибли восемь мирных жителей, еще два человека скончались позже от полученных травм.
"Сегодня шестая годовщина со дня гибели мирных жителей на перекрестке квартала Солнечный, в результате обстрела вооруженными формированиями (ВС Украины). Эти люди погибли просто за то, что хотели говорить на русском языке, хотели находиться у себя в городе и не готовы были разделять позицию и идеологию нацизма, которую сейчас в Украине пропагандируют. За это они поплатились жизнью, и у них забрали будущее", - заявил на митинге активист общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Левон Акопджанян.
В ходе акции студенты Луганской академии внутренних дел заступили на Вахту Памяти, активисты и жители города возложили цветы к памятной плите, установленной на месте обстрела, и почтили память погибших минутой молчания.
"Никого из этих людей я не знала, но они все - наши люди, наши луганчане. Чувство одно: простить нельзя, забыть невозможно, и других чувств у меня нет. Я эти события вспоминаю каждый день, мне помнится каждая минута. Все это осталось в памяти и душе навсегда. За все мои 64 года это, наверное, самое страшное, самое жуткое, что было", - рассказала журналистам луганчанка Елена Аренсбург.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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