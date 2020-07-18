Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Столичный цех деятелей культуры" обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой о выделении дополнительных средств в третьем квартале для компенсации недополученных доходов.
"Столичный цех деятелей культуры" принял решение обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой поддержать наше обращение о дополнительном выделении средств пока на третий квартал для компенсации недополученных доходов", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым мероприятиям Евгений Герасимов на встрече с представителями Цеха в субботу.
Герасимов отметил, что за период ограничений, связанных с пандемией, театры и музеи недополучили 50% доходов.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что в период пандемии зарплата сотрудникам театра выплачивалась из внебюджетных фондов, но сейчас "средства подходят к концу", так как ограничения длятся уже пять месяцев.
"Зрители из 100% билетов в марте сдали только 32% процента, остальные билеты не сдали. Мы переносы делали уже два-три раза. Зритель ждет. Но как быть театрам, которые должны принимать только 50% зрителей?" - сказал Варшавер.
Актриса Мария Миронова отметила, что ограничения, связанные с пандемией: и масочный режим, и социальная дистанция, и полупустой зал - вызывают вопросы, так театр это живое общение, и пока артисты плохо себе представляют работу в таких условиях.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам встречи пообещал деятелям культуры вынести вопрос на обсуждение на заседании фракции "Единая Россия".