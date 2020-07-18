Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании

"Столичный цех деятелей культуры" принял решение обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой поддержать наше обращение о дополнительном выделении средств пока на третий квартал для компенсации недополученных доходов", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым мероприятиям Евгений Герасимов на встрече с представителями Цеха в субботу.