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https://ria.ru/20200718/1574531006.html
Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании
"Столичный цех деятелей культуры" обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой о выделении дополнительных средств в третьем квартале для... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:57
культура
алексей шапошников
марк варшавер
мария миронова
единая россия
московская городская дума
ленком
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
алексей шапошников, марк варшавер, мария миронова, единая россия, московская городская дума, ленком, общество

Деятели культуры попросили МГД о дополнительном финансировании

12:56 18.07.2020 (обновлено: 12:57 18.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Столичный цех деятелей культуры" обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой о выделении дополнительных средств в третьем квартале для компенсации недополученных доходов.
"Столичный цех деятелей культуры" принял решение обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой поддержать наше обращение о дополнительном выделении средств пока на третий квартал для компенсации недополученных доходов", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым мероприятиям Евгений Герасимов на встрече с представителями Цеха в субботу.
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Герасимов отметил, что за период ограничений, связанных с пандемией, театры и музеи недополучили 50% доходов.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что в период пандемии зарплата сотрудникам театра выплачивалась из внебюджетных фондов, но сейчас "средства подходят к концу", так как ограничения длятся уже пять месяцев.
"Зрители из 100% билетов в марте сдали только 32% процента, остальные билеты не сдали. Мы переносы делали уже два-три раза. Зритель ждет. Но как быть театрам, которые должны принимать только 50% зрителей?" - сказал Варшавер.
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Актриса Мария Миронова отметила, что ограничения, связанные с пандемией: и масочный режим, и социальная дистанция, и полупустой зал - вызывают вопросы, так театр это живое общение, и пока артисты плохо себе представляют работу в таких условиях.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам встречи пообещал деятелям культуры вынести вопрос на обсуждение на заседании фракции "Единая Россия".
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КультураАлексей ШапошниковМарк ВаршаверМария МироноваЕдиная РоссияМосковская городская думаЛенкомОбщество
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