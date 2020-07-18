Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

"В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран", - сказал собеседник агентства.