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Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:32
ситуация на армяно-азербайджанской границе
закир гасанов
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
сергей шойгу
в мире
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https://ria.ru/20200716/1574403886.html
Армения пусть вернет Азербайджану незаконно захваченные земли, чтобы Карабах не был азербайджанским анклавом а соединялся с территорией Армении. для начала мирного разговора нужно сделать хотя бы это. если уж под захват Карабаха можно худо-бедно подвести более-менее приемлемые основания, что там армян подавляющее большинство, и в ходе плебисцита вышли из состава Азербайджана, то под шумок захват и других районов азербайджана которые не имеют к Карабаху никакого отношение - это гнусность и подлость. таких прецедентов нет. это одно и то же что Россия для того чтобы иметь с Калининградской областью сухопутную границу, захватила Литву
117
Нагорный Карабах историческая земля Азербайджана! Это факт доказан, но вы спросите как там оказались армяне тогда, спешу Вас заверить армяне это кочевой народ, с помощью хитростей и интриг воспользовались добратой Азербайджанцев и всадили нож в спину, конечно не без помощи Петра 1,Сталина и т. д. Переселив армян из Ирана и Сирии в Нагорный Карабах тогдашняя Империя и СССР надеялись на их поддержку всегда, вытеснили и геноцид в Баку 1918году, в Ходжалы 1992году тому подтверждение насколько армяне любят терроризировать Азербайджана!! Они не понимают, что если бы не Россия, давно бы уже все истребились, как говорят многие историки, депутаты, дипломаты, армяне без России никуда!!! Мы 30лет терпим их интриги и нападения, да мирно сосуществовать не получиться, потому что они не знают, что такое МИР!!А теперь на другие территории претендуют, но не тут то было господа, это уже не тот Азербайджан, что в 90 е годы! Никто и ничто не отнимет наши земли!
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, закир гасанов, воздушно-десантные войска россии, владимир путин, сергей шойгу, в мире

Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

12:32 18.07.2020
72108
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск.
"Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе", - отметил он.
В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеЗакир ГасановВоздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуВ мире
Популярные комментарии
Армения пусть вернет Азербайджану незаконно захваченные земли, чтобы Карабах не был азербайджанским анклавом а соединялся с территорией Армении. для начала мирного разговора нужно сделать хотя бы это. если уж под захват Карабаха можно худо-бедно подвести более-менее приемлемые основания, что там армян подавляющее большинство, и в ходе плебисцита вышли из состава Азербайджана, то под шумок захват и других районов азербайджана которые не имеют к Карабаху никакого отношение - это гнусность и подлость. таких прецедентов нет. это одно и то же что Россия для того чтобы иметь с Калининградской областью сухопутную границу, захватила Литву
18 июля, 12:42
Damir Aliev
791811117
Нагорный Карабах историческая земля Азербайджана! Это факт доказан, но вы спросите как там оказались армяне тогда, спешу Вас заверить армяне это кочевой народ, с помощью хитростей и интриг воспользовались добратой Азербайджанцев и всадили нож в спину, конечно не без помощи Петра 1,Сталина и т. д. Переселив армян из Ирана и Сирии в Нагорный Карабах тогдашняя Империя и СССР надеялись на их поддержку всегда, вытеснили и геноцид в Баку 1918году, в Ходжалы 1992году тому подтверждение насколько армяне любят терроризировать Азербайджана!! Они не понимают, что если бы не Россия, давно бы уже все истребились, как говорят многие историки, депутаты, дипломаты, армяне без России никуда!!! Мы 30лет терпим их интриги и нападения, да мирно сосуществовать не получиться, потому что они не знают, что такое МИР!!А теперь на другие территории претендуют, но не тут то было господа, это уже не тот Азербайджан, что в 90 е годы! Никто и ничто не отнимет наши земли!
18 июля, 14:51
Deniz Babayeva
27500032
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