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Умер основатель журнала Time Out
Основатель журнала Time Out, рассказывающего о городских развлечениях и культурной жизни, британец Тони Эллиотт скончался в возрасте 73 лет после... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:20
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Умер основатель журнала Time Out

12:20 18.07.2020
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© Фото : Time Out MagazineОснователь журнала Time Out Тони Эллиот
Основатель журнала Time Out Тони Эллиот
© Фото : Time Out Magazine
Основатель журнала Time Out Тони Эллиот. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основатель журнала Time Out, рассказывающего о городских развлечениях и культурной жизни, британец Тони Эллиотт скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
"С глубокой скорбью мы сообщаем, что визионер, основатель Time Out Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после долгой болезни. Жизнь и работа его, неустанного поборника городской культуры, вдохновила миллионы людей, его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!" - говорится в официальном аккаунте компании Time Out Group в Twitter.
Как сообщается на сайте журнала, первый после карантина номер лондонского Time Out, который выйдет 11 августа, будет посвящен Эллиотту.
Журнал Time Out был основан в 1968 году в Лондоне как альтернативное андеграундное издание, однако с годами превратился во флагмана и законодателя мод в своей нише объявлений, листингов и рецензий о культурных и развлекательных событиях. В настоящее время журнал выпускается более чем в 60 городах мира, включая Москву и Санкт-Петербург. Также издательский дом Time Out занимается выпуском одноименных тематических книг-путеводителей.
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