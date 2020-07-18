Умер основатель журнала Time Out

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основатель журнала Time Out, рассказывающего о городских развлечениях и культурной жизни, британец Тони Эллиотт скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Как сообщается на сайте журнала, первый после карантина номер лондонского Time Out, который выйдет 11 августа, будет посвящен Эллиотту.