В прокуратуре начали расследование о поджоге в соборе в Нанте

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокурор французского города Нант Пьер Сен, в котором в субботу загорелся собор святых Петра и Павла, заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает радиостанция France Bleu.
Ранее директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ сообщил, что огонь в соборе в городе Нанте на западе Франции локализован. На месте работали 104 пожарных и 45 машин.
Радиостанция указывает, что начальник пожарной службы департамента отметил, что в соборе было зафиксировано три очага возгорания.
"Один - на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа", - приводит его слова радиостанция.
Отмечается, что было открыто судебное расследование. При этом телеканал BFMTV подчеркивает, что прокуратура Нанта завела дело о поджоге, расследование ведет судебная полиция.
"Если было выявлено несколько очагов возгорания, очевидно, что произошло нечто шокирующее, и надо провести проверку... Сначала мы думали, что возгорание случилось из-за проблем с электричеством, и уже через 10 минут говорим о том, что есть несколько очагов... Поэтому на место отправились следователи, они, обладая экспертными знаниями, установят, где произошло первое возгорание", - заявил каналу представитель национальной федерации пожарной службы Франции Александр Жуассар.
Отмечается, что было открыто судебное расследование.
Возгорание в соборе произошло утром в субботу.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.
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