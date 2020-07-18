В прокуратуре начали расследование о поджоге в соборе в Нанте

"Если было выявлено несколько очагов возгорания, очевидно, что произошло нечто шокирующее, и надо провести проверку... Сначала мы думали, что возгорание случилось из-за проблем с электричеством, и уже через 10 минут говорим о том, что есть несколько очагов... Поэтому на место отправились следователи, они, обладая экспертными знаниями, установят, где произошло первое возгорание", - заявил каналу представитель национальной федерации пожарной службы Франции Александр Жуассар.