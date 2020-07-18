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Премьер Франции выехал в Нант, где загорелся собор
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло направляются в Нант, где в субботу загорелся кафедральный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:03
жан кастекс
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жан кастекс, жеральд дарманен, эммануэль макрон, франция, нант, в мире

Премьер Франции выехал в Нант, где загорелся собор

11:50 18.07.2020 (обновлено: 13:03 18.07.2020)
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© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло направляются в Нант, где в субботу загорелся кафедральный собор.
Возгорание произошло в соборе святых Петра и Павла около 7.50 (8.50 мск). На месте работают более 100 пожарных. В настоящий момент огонь локализован.
Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
© REUTERS / Stephane Mahe

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe

"Я отправлюсь сегодня во второй половине дня на место вместе с министром внутренних дел и министром культуры", - написал Кастекс в Twitter.

Слова поддержки пожарным, мобилизованным для тушения возгорания, высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
"После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержка нашим пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
15 октября 2019, 18:48Культура
Про пожар в Соборе Парижской богоматери снимут сериал
Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, в котором в апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар.
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Жан КастексЖеральд ДарманенЭммануэль МакронФранцияНантВ мире
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