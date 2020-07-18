Премьер Франции выехал в Нант, где загорелся собор

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.
В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.
Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.
Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.
На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.
На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.
На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.
По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.
По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.
Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.
Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.
В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.
Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.
На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.
На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.
По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.
Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.
"Я отправлюсь сегодня во второй половине дня на место вместе с министром внутренних дел и министром культуры", - написал Кастекс в Twitter.