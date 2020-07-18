Премьер Франции выехал в Нант, где загорелся собор

Возгорание произошло в соборе святых Петра и Павла около 7.50 (8.50 мск). На месте работают более 100 пожарных. В настоящий момент огонь локализован.

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

"Я отправлюсь сегодня во второй половине дня на место вместе с министром внутренних дел и министром культуры", - написал Кастекс в Twitter.

"После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержка нашим пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, в котором в апреле 2019 года произошел крупнейший в истории пожар.