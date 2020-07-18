Во французском Нанте локализовали пожар в соборе

ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Огонь в соборе в городе Нанте на западе Франции локализован, сообщил директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ.

"На данный момент огонь локализован", - сказал он журналистам в эфире телеканала BFMTV.

На месте работают 104 пожарных, задействованы 45 пожарных машин.

Возгорание произошло утром в субботу.

Ферлэ отметил, что пожарные были оповещены о возгорании около 7.45 (8.45 мск) прохожим, который увидел огонь в районе розетки собора.

"Ущерб нанесен большому органу, который кажется полностью разрушенным. Платформа, на которой он находится, абсолютно нестабильна, есть угроза ее обрушения. Мы направили дополнительные силы, чтобы стабилизировать эту платформу", - сообщил он.

Вместе с тем он отметил, что "это не сценарий пожара в Нотр-Даме (в апреле 2019 года - ред.) и пожара 1972 года в этом соборе (Нанта - ред.)".