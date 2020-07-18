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Распространение нового коронавируса
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В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1512
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 35, до 1512, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1512

10:50 18.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 35, до 1512, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава ДНР.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19, как страны с неблагополучной эпидситуацией введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
"Согласно исследованиям, проведенным 17 июля, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1512", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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