https://ria.ru/20200718/1574527101.html
В России за сутки умерли 124 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 124 человека с COVID-19, за все время — 12 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:34
2020-07-18T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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1
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество