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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574527101.html
В России за сутки умерли 124 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 124 человека с COVID-19, за все время — 12 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:48:2948:1324_1400x0_80_0_0_19c9f1fc967d58e83a6b1223df591a5b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 124 пациента с COVID-19

10:34 18.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За сутки в РФ умерли 124 человека с COVID-19, за все время — 12 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 124 летальных случая... За весь период по России умерло 12 247 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 27 человек умерли в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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