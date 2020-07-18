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Во Владимирской области выявили 44 новых случая COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 44, до 5177, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области выявили 44 новых случая COVID-19

09:47 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 44, до 5177, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5177 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлено 900 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 761, в Петушинском районе - 619, в Муроме - 448, в Александровском районе - 397, в Ковровском районе - 393, Собинском - 300, Вязниковском - 269, Юрьев-Польском - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4354 пациента, умерли 103.
Тесты на коронавирус
Вчера, 09:11Распространение нового коронавируса
В России провели более 24,6 миллиона тестов на COVID-19
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
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