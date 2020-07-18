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Стало известно, как хакеры проникли в системы Twitter
Хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в социальной сети Twitter, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, tesla motors, канье уэст, spacex, билл гейтс, великобритания, сша

Стало известно, как хакеры проникли в системы Twitter

09:45 18.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в социальной сети Twitter, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников, сообщает корпорация.
"В настоящий момент мы полагаем, что нападавшие атаковали определенных сотрудников Twitter, применив схему с социальной инженерией. Что это значит? В данном контексте социальная инженерия – это намеренное привлечение людей при помощи манипуляций к определенным действиям и разглашению конфиденциальной информации", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте.
Компания подчеркивает, что хакерам удалось воздействовать на небольшое число сотрудников и "использовать их учетные данные для доступа к внутренним системам Twitter, в том числе пройти через двухфакторную защиту". На настоящий момент компании известно, что хакеры получили доступ к "внутренним инструментам, доступным только для внутренней службы поддержки", чтобы проникнуть в 130 аккаунтов. Для 45 из них хакерам удалось "инициировать смену пароля, логина и отправить несколько твитов".
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Кроме того, по меньшей мере для восьми аккаунтов хакеры воспользовались специальной функцией Twitter и скачали информацию об этих учетных записях. Как отмечает компания, при помощи этой функции владельцы аккаунтов могут получить данные об истории и действиях учетной записи. Компания пытается связаться с владельцами этих аккаунтов.
Ранее сообщалось, что неизвестные взломали аккаунты ряда американских знаменитостей. В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов. К расследованию взлома приступило ФБР.
По данным газеты New York Times, за атакой на Twitter стояла группа молодых людей из США и Великобритании, которая общалась между собой в мессенджере Discord. По данным издания, ею руководил некто с ником Kirk, утверждавший, что работает в самой соцсети и имеет внутренний доступ к аккаунтам пользователей.
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Илон МаскUberTesla motorsКанье УэстSpaceXБилл ГейтсВеликобританияСША
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