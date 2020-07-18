Стало известно, как хакеры проникли в системы Twitter

"В настоящий момент мы полагаем, что нападавшие атаковали определенных сотрудников Twitter, применив схему с социальной инженерией. Что это значит? В данном контексте социальная инженерия – это намеренное привлечение людей при помощи манипуляций к определенным действиям и разглашению конфиденциальной информации", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте.

Компания подчеркивает, что хакерам удалось воздействовать на небольшое число сотрудников и "использовать их учетные данные для доступа к внутренним системам Twitter, в том числе пройти через двухфакторную защиту". На настоящий момент компании известно, что хакеры получили доступ к "внутренним инструментам, доступным только для внутренней службы поддержки", чтобы проникнуть в 130 аккаунтов. Для 45 из них хакерам удалось "инициировать смену пароля, логина и отправить несколько твитов".