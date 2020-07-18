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В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что их силы ПВО сбили азербайджанский разведывательный беспилотник. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:18
нагорный карабах
франция
сша
азербайджан
армения
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нагорный карабах, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

09:22 18.07.2020 (обновлено: 10:18 18.07.2020)
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© Фото : Министерство обороны НКРСбитый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Азербайджана
Сбитый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Министерство обороны НКР
Сбитый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Азербайджана
ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что их силы ПВО сбили азербайджанский разведывательный беспилотник.

"Восемнадцатого июля примерно в 06:38 (05:38 мск. — Прим. ред.) подразделения ПВО Армии обороны поразили на северо-восточном направлении линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат противника Orbiter-3, осуществлявший разведывательный полет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минобороны добавили, что карабахские подразделения продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения и осуществлять охрану воздушных и сухопутных границ республики.
В конце прошлой недели обострилась ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном, Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах. Боестолкновения происходили в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, но в самой непризнанной республике обстановка оставалась спокойной.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Армянские военные
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
105745513
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Нагорный КарабахФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
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