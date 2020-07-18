Мишустин поручил учредить День работника транспорта

"Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения", — говорится в сообщении пресс-службы.