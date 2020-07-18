https://ria.ru/20200718/1574524616.html
Мишустин поручил учредить День работника транспорта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День работника транспорта, его будут отмечать РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:01
2020-07-18T10:30
михаил мишустин
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество