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Мишустин поручил учредить День работника транспорта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День работника транспорта, его будут отмечать РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:30
михаил мишустин
общество
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353
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михаил мишустин, общество

Мишустин поручил учредить День работника транспорта

09:01 18.07.2020 (обновлено: 10:30 18.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель в кабине автобуса
Водитель в кабине автобуса
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель в кабине автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День работника транспорта, его будут отмечать в ноябре, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что Минтрансу поручено в течение трёх месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.
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